Il villaggio dei dannati, Sky realizzerà la serie ispirata al cult di John Carpenter

The Midwich Cuckoos ("Il villaggio dei dannati" in italiano) sta per diventare una mini serie tv Sky<7strong> con la collaborazione dello scrittore della famosa serie "Hanna", David Farr.

Due gli adattamenti cinematografici che ha visto negli anni questo titolo, entrambi intitolati "Village of the Damned": il primo datato 1960 e l'altro del 1995 che ha visto la regia del grande John Carpenter. La serie, tratta dall'omonimo romanzo di fantascienza scritto da John Wyndham nel 1957, verrà prodotta da Route 24 insieme alla Snowed-In Productions ed il supporto tecnico degli ITV Studios.

Lo show sarà composto da otto puntate, e sarà ambientata nel tranquillo villaggio di Midwich - così come il racconto su sui si basa - in cui una notte uno strano susseguirsi di eventi capovolge le assopite esistenze dei residenti della cittadina inglese. Ecco la sinossi dell'opera:

"Nel sonnolento villaggio inglese di Midwich, appare un misterioso oggetto d'argento e tutti gli abitanti diventano incoscienti. Il giorno dopo l'oggetto è sparito e tutti si svegliano incolumi, tranne per il fatto che tutte le donne del villaggio si scoprono incinte. I bambini che nascono da queste fecondazioni a Midwich non appartengono ai loro genitori: tutti sono biondi, tutti hanno gli occhi dorati. Crescono troppo in fretta e le loro menti mostrano abilità spaventose che danno loro il controllo sugli altri e li mettono in conflitto con gli abitanti del villaggio proprio mentre unagghiacciante scoperta sorge sul mondo esterno... The Midwich Cuckoos è la classica storia di alieni in mezzo a noi, che esplora il modo in cui ci rapportiamo di fronte ad esseri superiori a noi in ogni aspetto".

Aspettiamo di saperne di più di questo nuovo progetto Sky che sembra prospettarsi davvero interessante per la presenza del già citato sceneggiatore David Farr. Curiosi di scoprire chi altro si unirà al cast? Fatecelo sapere nei commenti.