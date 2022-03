The Missing, Peacock curerà l'adattamento del libro di Mishani: Barry Levinson alla regia

Peacock arriva finalmente in Italia. Il servizio streaming di NBCUniversal, infatti, sarà su Sky e Now, e porterà sui nostri schermi molti suoi prodotti originali. Tra questi ci sarà anche The Missing, basata sul bestseller di Dror A. Mishani. Secondo quanto riportato il premio Oscar ed Emmy Barry Levinson ne dirigerà alcuni episodi.

Si tratta sicuramente di una scelta di alto livello per lo show creato da David E. Kelley, che ne sarà anche showrunner. Le fonti aggiungono che non solo Levinson curerà la regia della maggior parte degli episodi, ma che dirigerà il primo, dando la sua impronta sin da subito. I due già citati saranno anche produttori di The Missing, e con loro lavoreranno anche Matthew Tinker, Jonathan Shapiro, Mishani, Peter Traugott, Alon Shrutzman, Avi Nir e Karni Ziv.

La serie, basata sul romanzo The Missing File che è stato tradotto in ben 20 dal 2011 a oggi, vede al centro della vicenda il detective Avraham (interpretato da Jeff Wilbusch), che ha una grandissima fede nell'umanità quando si tratta di scoprire la verità. Il suo è come un superpotere, e guidato da un profondo senso di spiritualità e dai suoi principi religiosi, Avraham mette in discussione la sua umanità quando un'indagine apparentemente di routine si capovolge.

Oltre al già citato Jeff Wilbusch, nel cast ci saranno anche Juliana Canfield nei panni di Janine Harris, una detective della polizia di New York appena arrivata, Karen Robinson che sarà il capitano della polizia di New York Helen Davies e infine Michael Mosley che interpreterà il detective Earl Malzone.

Siete curiosi? Intanto il servizio streaming non si ferma: infatti tra gli ultimi progetti annunciati in arrivo su Peacock c'è Twisted Metal, adattamento del celebre videogioco.