The Morning Show 2, Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon tornano nel nuovo trailer!

Apple TV+ ha diffuso in rete il full trailer ufficiale della seconda stagione di The Morning Show, l'acclamata e pluripremiata serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon di ritorno sulla piattaforma streaming il prossimo 17 settembre.

"Riprendendo dopo gli esplosivi eventi della stagione 1, in questa stagione di The Morning Show il team emerge dalle macerie delle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon) vero una nuova UBA e un mondo in mutamento, in cui l'identità è tutto ed entra in gioco il divario tra chi fingiamo di essere e chi siamo veramente" si legge nella sinossi ufficiale resa nota insieme al filmato, a cui potete dare un'occhiata all'interno della news.

Oltre alle due protagoniste, il cast del nuovo arco narrativo include il ritorno di Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, e Marcia Gay Harden. Tra le new entry invece troviamo Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards, Tara Karsian, Valeria Golino, and Julianna Margulies.

Cosa vi aspettate da questa nuova stagione della serie Apple? Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Morning Show.