The Morning Show 3: Tig Notaro si unisce al cast della serie targata Apple TV

La serie di AppleTV+, The Morning Show è stata rinnovata per una terza stagione. Adesso scopriamo che al cast si unirà anche Tig Notaro in un ruolo ricorrente.

Notaro interpreterà Amanda Robinson, il capo dello staff del titano aziendale Paul Marks, interpretato nella serie da Jon Hamm. Non si tratta dell'unica aggiunta al cast, perché anche Nicole Beharie prenderà parte a questa stagione dello show.

La produzione del prossimo capitolo è attualmente in corso, e vede al timone Charlotte Stoudt. A fare il loro ritorno, nel parterre di attori, saranno invece le protagoniste, Aniston e Witherspoon, e parte del cast della seconda stagione che includeva Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

Notaro, nota per il suo lavoro da comedian, è famosa anche per aver ideato la serie Amazon One Mississipi e per il suo ruolo ricorrente in Star Trek: Discovery. Adesso va ad unirsi a uno show di alto livello, il quale è stato confermato da ben tre nomination agli Emmy per la seconda stagione: come Miglior attrice protagonista in un dramma per Witherspoon, Miglior attore non protagonista in dramma per Crudup e Miglior attrice guest in dramma per Harden.

E voi, cosa ne pensate di questa aggiunta? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi parliamo dell'ultimo capitolo nella nostra recensione di The Morning Show 2.