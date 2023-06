The Morning Show 3, Jennifer Aniston sulla nuova stagione: 'Tutti avranno un segreto'

Nel corso di una nuova intervista concessa a People, Jennifer Aniston ha fornito qualche anticipazione circa gli eventi della Stagione 3 di The Morning Show, la serie Apple TV+ che la vede protagonista insieme a Reese Whiterspoon. Per l'attrice, la prossima stagione sarà davvero "succulenta", in quanto tutti avranno un segreto da nascondere.

"È una bella e succulenta stagione", ha anticipato la Aniston. "Tutti si mettono nei guai. Tutti hanno un segreto. E tutti camminano sul filo del rasoio. Quest'anno è molto più sensuale".

L'attrice e partner del marchio di fitness Pvolve ammette di non vedere l'ora di prendersi qualche mese di pausa prima dell'esordio della stagione il prossimo autunno. "Nel nostro lavoro, devi prenderti il tuo tempo libero o ritagliartelo, perché c'è sempre qualcosa da fare che salta fuori. Quindi penso che dopo la prossima settimana mi prenderò i mesi di giugno e luglio liberi", dice l'attrice. "Non l'ho mai fatto, ma credo proprio che lo farò. Ho intenzione di viaggiare perché non l'ho più fatto dopo la pandemia. Mi sono isolata molto. Ma è ora di superarlo, è molto facile cadere nell'agorafobia dopo questa pandemia. E mi rifiuto di lasciare che accada".

Il coinvolgimento della Aniston in Pvolve (un programma di esercizi che abbina il movimento funzionale ad attrezzature basate sulla resistenza per scolpire, rafforzare e ripristinare il corpo attraverso lezioni on-demand, in streaming e di persona) comprenderà la consulenza all'azienda sulla strategia di marketing, design del prodotto e programmazione.

Pur continuando a fare escursioni e pilates, l'attrice ha "abbandonato i 45 minuti di cardio, il CrossFit aggressivo. Per me non funzionavano", spiega Aniston. "E credo che per la longevità e per qualcosa che sia sostenibile e che non esaurisca la sua funzione, questo ha funzionato per me".

Di recente, abbiamo visto la Aniston in Murder Mystery 2 su Netflix ancora al fianco di Adam Sandler.

Sulla sua vita, la Aniston ha ammesso di sentirsi più orgogliosa "di essere ancora qui? Che stiamo ancora parlando. Che siamo ancora interessanti in qualche modo. Abbiamo ancora qualcosa da offrire. Ho un gruppo di amiche preziosissimo di cui sono follemente innamorata. Ho un bellissimo gruppo di amici; leali, divertenti, talentuosi, gentili. Ma direi che ce l'ho fatta, sono qui. Faccio del mio meglio".