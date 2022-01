The Morning Show: Apple TV+ rinnova la serie per una terza stagione!

The Morning Show 2 ha convinto la critica e non solo. La serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ha fatto il pieno di premi lo scorso anno, tra Emmy, SAG e Critics Choice Awards, e adesso si prepara a fare lo stesso. Nell'attesa arriva un'incredibile news: Apple TV+ ha rinnovato lo show per una terza stagione!

"È stato emozionante vedere The Morning Show andare sempre più forte nelle ultime due stagioni" ha dichiarato il capo della programmazione di Apple TV+, Matt Cherniss. "Ha esplorato trame di attualità in cui il pubblico di tutto il mondo si è ritrovato e che si sono dimostrate allo stesso tempo assolutamente avvincenti e divertenti." Cherniss ha poi annunciato l'arrivo di una nuova showrunner al timone del progetto, Charlotte Stoudt. "Siamo entusiasti di scoprire dove Charlotte porterà questi personaggi incredibili nella terza stagione e di goderci la magia che Jennifer, Reese e il nostro cast grandioso continuano a portare nell'affascinante mondo della televisione mattutina" ha concluso.

Charlotte Stoudt, nota per il suo lavoro in Homeland e House of Cards, sostituirà Kerry Ehrin. Ehrin, che ha creato lo show, lascia dunque il timone alla collega, rimanendo solo come consulente per la terza stagione. Il motivo di questa decisione è molto semplice: Kerry Ehrin svilupperà infatti un altro progetto per Apple TV+.

"Sono entusiasta entrare nella squadra di Apple TV+ e The Morning Show", ha commentato Charlotte Stoudt. "Il cast, guidato dalle incredibili Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è davvero fantastico. Kerry, Mimi e Michael, e il team di Media Res, Hello Sunshine ed Echo Films, hanno dato vita a un mondo irresistibile che è allo stesso tempo delizioso e provocatorio." E, ovviamente, speriamo che mantenga questi elementi.

Ma ora una domanda sorge spontanea: Jennifer Aniston lascerà The Morning Show dopo la seconda stagione o la rivedremo nella prossima?