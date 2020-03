The Morning Show: Apple TV sospende la produzione a causa del Coronavirus

Apple TV ha deciso di sospendere le riprese di The Morning Show a seguito della pandemia Coronavirus. La produzione della serie, interpretata da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è stata interrotta per due settimane a causa del COVID-19. La decisione segue quella di altri network che hanno scelto di fermarsi per qualche giorno.

The Morning Show vede Jennifer Aniston nel ruolo di Alex, che conduce un talk show mattutino insieme a Bradley (Reese Witherspoon), attivista e giornalista. Entrambe le attrici sono anche produttrici esecutive del drama.

L'amministratore delegato di Media Res, Michael Ellenberg, ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega perchè si è deciso per una pausa di due settimane:"In accordo con i nostri coscienziosi partner di Apple, abbiamo concluso che sarebbe prudente prendere una pausa di due settimane per valutare la situazione e garantire la sicurezza delle incredibili persone che fanno questo show" ha dichiarato Ellenberg a Deadline. A gennaio Reese Witherspoon ha previsto un lungo futuro per The Morning Show, dopo il successo della prima stagione.

Lo show non è il primo ad aver interrotto la produzione, visto che anche Survivor ha posticipato le riprese.

Grey's Anatomy ha interrotto le riprese proprio questa settimana, dichiarando che le attività non riprenderanno prima di quindici giorni. Coronavirus ha infettato 120.000 persone in tutto il mondo, uccidendone oltre 4.300. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato ufficialmente il COVID-19 nella categoria delle pandemie.