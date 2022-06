The Morning Show, Augustus Prew sarà in 'Nolly' con Helena Bonham Carter

La star di The Morning Show Augustus Prew e Mark Gatiss di Sherlock sono saliti a bordo del nuovo dramma ITV di Russell T Davies 'Nolly' con Helena Bonham Carter.

Dopo l'uscita online della prima immagine dell'attrice, sappiamo che la Carter interpreterà Noele Gordon, soprannominata Nolly, ovvero la star dell'ex soap opera britannica Crossroads e una delle persone più famose in Gran Bretagna prima di essere espulsa dallo show senza preavviso. Infatti, Noele si è trovata fuori dallo spettacolo che è stata la sua vita per oltre 18 anni.

Augustus Prew, che abbiamo visto recentemente nello show Apple Tv con Jennifer Aniston, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Morning Show 2, interpreterà Tony Adams, il co-protagonista di Nolly, mentre Gatiss reciterà nel ruolo dell'intrattenitore Larry Grayson.

Le ultime aggiunte al cast includono Richard Lintern (Young Wallander), Antonia Bernath (Downton Abbey), Clare Foster (The Crown), Chloe Harris (Sherwood) e Lloyd Griffith (Ted Lasso).

Lo spettacolo è stato è stato commissionato dalla Quay Street Productions di Nicola Shindler, dirigente di It's a Sin, sostenuta dagli ITV Studios, e riunisce Shindler con il collaboratore di lunga data Davies, con il quale ha lavorato 10 volte, incluso nel dramma sull'AIDS di Channel 4, vincitore del BAFTA 'It's a Sin's'. Peter Hoar è il regista e ITV Studios è il distributore internazionale.

Per concludere, vi ricordiamo che The Morning Show è stato rinnovato per una terza stagione.