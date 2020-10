The Morning Show: due star si aggiungono alla serie con Jennifer Aniston e Steve Carell

Nei prossimi giorni partiranno le riprese per la seconda stagione di The Morning Show e, due nuovi attori si aggiungeranno al già ricchissimo cast.

Stiamo parlando di Greta Lee e Ruairi O'Connor, che abbiamo già avuto modo di vedere in Russian Doll e The Spanish Princess. I due vestiranno rispettivamente i panni di Stella Bak, un'intraprendente ragazza a capo di una società online di media company che si rivolge al pubblico dei Millennial e della Generazione Z, e Ty Fitzgerald, un carismatico Youtuber.

Queste due giovani stelle andranno ad affiancare i già rodati Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell e Mark Duplass nell'acclamatissima serie Apple Tv+.

La scorsa stagione di The Morning Show ha visto le sagaci conduttrici Alex Levy e Bradley Jackson smascherare le nefandezze per l'emittente con cui lavorano e soprattutto l'aggressione sessuale compiuta da Mitch Kessler ad uno dei membri del suo staff. Vedremo ora come proseguiranno le cose per questa serie che è risultata essere apprezzatissima sia dal pubblico che dalla critica.

Vi ricordiamo che la produzione di The Morning Show era stata interrotta per la pandemia di Covid-19 ma, ora tutto il cast al completo è pronto a ritornare sul set. Reese Whiterspoon ha assicurato che la serie avrà certamente una lunga vita e saprà sorprendere i fan con moltissimi altri colpi di scena, nel corso delle future stagione.