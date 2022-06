The Morning Show, Jennifer Aniston: 'Credo che sia ora che Alex trovi l'amore'

Lo scorso Gennaio abbiamo scoperto che The Morning Show tornerà con una terza stagione, e adesso Jennifer Aniston ha rivelato cosa vorrebbe vedere in futuro per il suo personaggio Alex.

Secondo l'attrice il personaggio dovrebbe lasciar andare il passato. "Credo che sia ora di vedere Alex che trova un po' di amore e passione", ha detto in esclusiva Aniston a Variety. "Potrebbe abbassare le barriere, diventare vulnerabile, aprire il suo cuore, cosa che non credo abbia mai fatto davvero."

Ma non finisce qui, perché l'attrice vorrebbe che il suo personaggio non si aprisse solo all'amore, ma anche all'amicizia. Infatti secondo lei oltre a Chip, Alex dovrebbe trovare delle amiche con cui poter uscire dalla sua "torre d'avorio". Inoltre Aniston ha aggiunto che sarebbe a questo punto interessante capire anche chi erano i suoi genitori, e come Alex è diventata ciò che è diventata. Dunque il desiderio è quello di esplorare tutti i tipi di relazioni che il personaggio intrattiene con altri.

Come sappiamo, ogni stagione di The Morning Show ha avuto un importante tema al centro: per la prima si è trattato del #MeToo, mentre nella seconda è stato il covid-19. Aniston ha parlato anche del tema del terza capitolo, ma non ha rivelato grandi notizie. "Non posso dire tanto. È una grande opportunità per poter far luce su aree che sono molto frustranti e sulla paura di dove stiamo andando come società."

Ora, mentre attendiamo l'arrivo della terza, vi raccontiamo la seconda stagione di The Morning Show.