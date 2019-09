The Morning Show: Jennifer Aniston parla delle differenze con Friends

Jennifer Aniston sarà uno dei tre personaggi principali all'interno della serie The Morning Show che sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma streaming Apple TV +. L'attrice ha voluto discutere delle differenze tra il nuovo show e il suo modo di lavorare ai tempi in cui interpretava Rachel nella sit-com cult Friends.

La produzione degli spettacoli televisivi è radicalmente cambiata rispetto ai decenni passati, e il passaggio da una sit-com come quelle trasmesse durante gli anni '90 e una serie TV attuale ad alto budget può non essere sempre così semplice.

La differenza sembra averla notata anche Jennifer Aniston che in un'intervista concessa al portale InStyle ha sottolineato il diverso modo di approcciarsi al proprio lavoro, sopratutto prendendo come punto di riferimento la serie che le ha permesso di diventare una delle attrici più famose del pianeta: Friends.

"Per quel che mi riguarda una serie TV significa stare in uno studio e avere vicino cinque telecamere. Iniziavo a lavorare alle dieci e finivo alle 17:00. Con The Morning Show, invece, è stato come fare due film uno dietro l'altro nel giro di sette mesi".

L'attrice - che è anche produttrice esecutiva dello show - ha poi fatto rifermento al duro lavoro sul set e alla necessità di riposare:

"Dopo un'intera giornata di riprese, devo poi tornare a casa e continuare a lavorare, pensare al giorno successivo di riprese . Quando abbiamo terminato i lavori per lo show, mi sono infilata nel letto per una settiamana".

Oltre a Jennifer Aniston all'interno della nuova serie di Apple saranno presenti anche Reese Witherspoon e Steve Carell. Potete visionare il primo teaser di The Morning Show e se siete interessati potete anche dare uno sguardo alla presentazione di Apple TV +, che potrà contare sul supporto di molte celebrità di Hollywood come Steven Spielberg e Ron Howard.