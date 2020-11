The Morning Show: una nuova star affiancherà Jennifer Aniston per la seconda stagione

La produzione di The Morning Show 2 è pronta a partire. La spietata serie sul mondo del giornalismo televisivo potrà contare sul gradito ritorno di Jennifer Aniston e Steve Carell, ma anche su qualche new entry interessante.

Dopo l'arrivo di Greta Lee e Ruairi O Connor, Apple TV+ ha annunciato che anche Asan Minhaj, attore statunitense di origini indiane, si è aggiunto al cast. Interpreterà Eric, "un carismatico astro nascente che si unirà al team di The Morning Show", come riporta TheWrap.

Ovviamente torneranno anche Reese Witherspoon, Billy Crudup e Mark Duplass, ma l'arrivo di Minahj potrebbe essere interessante perché l'attore ha un'esperienza reale nella conduzione di un programma televisivo, essendo saltato alla ribalta per il suo show Patriot Act, in streaming su Netflix. Paradossalmente, dopo che il programma è stato cancellato, sono emerse diverse controversie che indicavano un clima di lavoro tossico per i dipendenti.

The Morning Show dipinge proprio il difficile clima lavorativo di uno show televisivo americano, tra rivalità e comportamenti inaccettabili, prefiggendosi di trattare la questione senza troppi idealismi. La seconda stagione continuerà senz'altro ad affrontare il problema, molto sentito al giorno d'oggi considerando gli scandali innescati dal movimento MeeToo.

Lavorare alla serie è stata una terapia per Jennifer Aniston: l'attrice ha ammesso di aver potuto affrontare certi argomenti per la prima volta a viso aperto.