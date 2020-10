The Morning Show, la produzione della serie con Jennifer Aniston è pronta a ripartire

Dopo i mesi di forzato stop a causa del lockdown, anche The Morning Show si appresta a riaccendere i motori. Come riporta in esclusiva Deadline, le riprese dell'apprezzata serie con Jennifer Aniston riprenderanno il 19 ottobre, Covid permettendo. La data, infatti, è ancora provvisoria e soggetta a eventuali modifiche.

Nel cast di The Morning Show rivedremo anche Steve Carell. L'attore di The Office aveva inizialmente firmato un contratto per una sola stagione, ma i produttori avevano da tempo chiarito di volerlo ancora nella serie e il rinnovo è arrivato senza particolari problemi.

Tornerà anche Reese Witherspoon, e faranno parte del cast, tra gli altri, anche Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman e Desean Terry. Non ci sarà invece Gugu Mbatha-Raw, il cui personaggio usciva di scena nella prima stagione.

La produzione di The Morning Show, che per Jennifer Aniston vale come vent'anni di terapia, erano state sospese lo scorso 12 marzo, quando i primi due episodi della seconda stagione erano stati quasi completati. A quanto pare, mancano ancora delle scene con Steve Carell. Sempre secondo Deadline, sembra inoltre che alcuni episodi, riscritti negli ultimi mesi, affronteranno anche il tema della pandemia.

In attesa dei nuovi episodi su Apple TV+, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di The Morning Show.