The Morning Show: la regista parla della prospettiva femminile della serie Apple

Apple TV+ è finalmente disponibile in Italia e tra i titoli più attesi della sua line-up c'è The Morning Show, serie per la quale ogni singola puntata è costata mediamente quanto un episodio di Game of Thrones.

Intervistata da IndieWire in occasione del debutto della serie con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, che ricordiamo è già stata rinnovata per una seconda stagione di 10 episodi, la regista e produttrice esecutiva Mimi Leder ha parlato del tono e del punto di vista della serie.

"Per quanto riguarda il tono, volevo mantenere sia l'umorismo che una certa cupezza" ha detto la Leder. "Quando è il movimento #MeToo, è stato incorporato - e penso che è la cosa sia stata fatta in modo davvero intelligente. Spesso le storie femminile erano raccontate attraverso un punto di vista maschile. Qui abbiamo avuto l'opportunità di raccontare la storia di queste donne attraverso la loro prospettiva. Non tutti gli show con protagoniste donne sono stati diretti da donne, ma di sicuro ce ne sono stati abbastanza."

La regista tornerà dietro la macchina da presa di The Morning Show anche per la seconda stagione, per cui ha già in mente qualcosa di speciale."Ho pensato ad una grande ripresa che non ho girato per la prima stagione, e la farò nella prossima" ha rivelato senza andare nel dettaglio sulla scena in questione. "Era semplicemente un'inquadratura fantastica, e non sono riuscita a farla a causa del continuo cambio di schedule."

