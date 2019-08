The Morning Show: primo teaser per la serie Apple con Steve Carell e Jennifer Aniston

Dopo il piccolo assaggio mostrato lo scorso marzo, Apple ha diffuso il primo teaser ufficiale di The Morning Show, show già annunciato per il nuovo servizio streaming della compagnia di Cupertino che vedrà come protagonisti Steve Carell, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Creata da Michael Ellenberg con Kerry Ehrin in veste di showrunner, la serie vedrà le tre star all'interno di un finto programma televisivo - intitolato appunto The Morning Show - e sarà incentrato sulle dinamiche delle "vite delle persone che aiutano l'America ad alzarsi ogni mattina."

Il teaser, che potete vedere comodamente all'interno della notizia, non svela molti dettagli sulla trama della serie ma dà un'idea sulle personalità dei protagonisti: all'interno del filmato sentiamo infatti la voce della Aniston che dice di "non mettere mai più in discussione l'integrità di casa mia", mentre secondo il personaggio di Carell "le persone stanno chiedendo a gran voce delle conversazioni oneste." Infine sentiamo la Witherspoon dire che la gente "vuole essere sicura che chi gli racconta la verità sul mondo sia una persona onesta." Che ve ne pare di questo primo teaser? Ditecelo nei commenti.

The Morning Show è stato già ordinato dalla Apple per due stagioni di 10 episodi ciascuna e sarà distribuito in esclusiva tramite Apple TV +, nuova piattaforma streaming che arriverà questo autunno anche in Italia e includerà diversi prodotti originali tra cui serie tv, film e documentari realizzati da cineasti come Steven Spielberg e J.J. E' stato confermato che l'applicazione non conterrà pubblicità e sarà disponibile on demand. Qui trovate i dettagli sulla presentazione di Apple TV +.