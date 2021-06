The Morning Show, ecco il trailer della seconda stagione della serie con Jennifer Aniston!

Apple sta per tornare con il pezzo forte della sua piattaforma streaming: dopo le tre nomination ai Golden Globes del 2020 (Miglior serie drammatica e Miglior attrice in una serie drammatica per Jennifer Aniston e Reese Witherspoon) ecco infatti la seconda stagione di The Morning Show, presentata proprio in queste ore con il primo trailer ufficiale.

Già qualche giorno fa avevamo potuto ammirare il nuovo look sfoggiato da Jennifer Aniston per questa nuova stagione di The Morning Show: nel nuovo trailer possiamo però finalmente dare uno sguardo alle situazioni con cui avremo a che fare in questi nuovi episodi, prima fra tutte, ovviamente, la decisione di Alex Levy di lasciare lo show.

Il finale della prima stagione aveva fatto esplodere una vera e propria bomba, con Alex e Bradley a denunciare la lunga storia di abusi e di sessismo del programma a cui loro stesse hanno prestato per tanto tempo i loro volti, lo stesso The Morning Show che ora la giornalista interpretata da Jennifer Aniston sembrerebbe aver deciso di lasciare.

Il nuovo trailer ci mostra dunque anche il ritorno di alcuni personaggi, dal Mitch Kessler di Steve Carell al Charlie Black di Mark Duplass. Siete curiosi per questa seconda stagione? Diteci la vostra nei commenti! Jennifer Aniston, intanto, ha definito The Morning Show come una lunga seduta di terapia.