The Muppets Mayhem: Saara Chaudry e Anders Holm nel cast della serie di Disney+

Saara Chaudry e Anders Holm condivideranno presto lo schermo nel nuovo show di Disney+ The Muppets Mayhem. Infatti, la piattaforma ha ufficialmente annunciato che i due entreranno a far parte del cast della prossima serie di commedie musicali di The Muppets.

Chaudry interpreterà Hannah, una creatrice di video di trucco online che creerà un impero sui social media. Tuttavia, il suo successo metterà a dura prova la sua relazione con la sorella maggiore Nora (interpretata da Lilly Singh). I precedenti lavori di Chaudry includono The Mysterious Benedict Society di Disney+, Lockdown di YouTube Original e il film d'animazione del 2017 The Breadwinner (diretto da Nora Twomey).

Holm interpreterà JJ nella serie. Il personaggio è descritto come un imprenditore tecnologico super cool, ma che prima era uno stagista nerd. È anche l'ex di Nora e spera di riconquistarla. I precedenti lavori di Holm includono Inventing Anna di Netflix, Champions della NBC e il film Netflix del 2018 Game Over, Man! (diretto da Kyle Newacheck).

The Muppets Mayhem seguirà The Electric Mayhem Band. Il gruppo, composto da Dr. Teeth (Bill Barretta), Animal (Eric Jacobson), Floyd Pepper (Matt Vogel), Janice (David Rudman), Zoot (Dave Goelz) e Lips (Peter Linz) lavorerà con Nora per registrare il primo album in studio.

