The Muppets Mayhem, una nuova serie su Disney+ con protagonista la band di Dr. Denti

Disney+ ha dato il via libera ufficiale alla produzione della serie The Muppets Mayhem, nuova comedy con diverse star de I Muppet e Lily Singh. Il progetto è firmato Adam F. Goldberg, autore della serie The Goldbergs, insieme ad un nome molto conosciuto nell'universo Muppet, Bill Barretta, e Jeff Yorkes.

I protagonisti principali di questa nuova incredibile serie comedy - dopo la cancellazione della serie con Josh Gad nel 2019 - saranno i membri di The Electric Mayhem Band, impegnata in un tour musicale per registrare l'album che segnerà il loro atteso debutto ufficiale. Lily Singh sarà Nora, una ragazza che dovrà gestire il caotico gruppo.



Grazie a Nora la band riuscirà a conquistare la vetta delle classifiche musicali. I componenti di The Electric Mayhem Band sono il leader e tastierista Dr. Denti, il bassista Floyd Pepper, la chitarrista Janice, il sassofonista Zoot, il trombettista Lips e il vulcanico batterista Animal.



Ecco le dichiarazioni di Ayo Davis, boss di Disney Branded Television:"I Muppet sono conosciuti per la loro qualità, la creatività e la narrazione divertente e senza eguali che si rivolge a tutto il nucleo familiare. Siamo elettrizzati nell'avere Bill, Adam e Jeff al timone per portare tutti questi personaggi iconici e grandiose new entry sullo schermo in modi freschi e dinamici".



Nel 2020 i fan avevano chiesto lo speciale Muppet di Disney World su Disney+.