The Narrow Road, primo sguardo alla serie tv Prime Video con Jacob Elordi

Amazon Prime Video ha svelato le prime immagini della serie The Narrow Road to The Deep North, con protagonista Jacob Elordi, in seguito alla conclusione delle riprese in Australia. La star di Euphoria e Saltburn è pronto a conquistare nuovamente il pubblico in un nuovo avvincente progetto per il piccolo schermo.

Ambientata sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, la serie targata Sony Pictures Television racconta l'epica storia del Tenente Colonnello Dorrigo Evans (Elordi), e di come la sua breve storia d'amore con Amy Mulvaney (Odessa Young) abbia plasmato la sua vita. La storia è raccontata in più periodi temporali e offre al pubblico una storia d'amore per sostenerlo nei periodi più bui nonché uno studio intimo dei personaggi che illustra la forza dello spirito umano di fronte alle avversità e un'indagine su un matrimonio.

Oltre a Elordi e Young il cast della serie Prime Video è composto da Essie Davis, William Lodder, Eduard Geyl, Christian Byers, Sam Parsonson e Reagan Mannix.

Prodotta da Curio Pictures, The Narrow Road sarà distribuito a livello internazionale da Sony Pictures Television.

Elordi, che in autunno ha dichiarato di aver deciso di rifiutare Superman, è uno degli astri nascenti del cinema e della tv, grazie ai ruoli nei film Priscilla di Sofia Coppola, nei panni di Elvis Presley, e in Saltburn di Emerald Fennell al fianco di Barry Keoghan. Elordi è diventato famoso per il ruolo di Nate Jacobs in Euphoria e si è distinto nei panni di Noah Flynn in The Kissing Booth.

Jacob Elordi sarà Frankenstein nel film di Guillermo del Toro sostituendo Andrew Garfield.

