The Narrow Road to the Deep North: Jacob Elordi protagonista della serie Sony

Questa primavera vi avevamo già annunciato la presenza di Jacob Elordi in Saltburn, al fianco di Barry Keoghan nel prossimo lavoro di Emerald Fennell. L'attore, giovane star di Euphoria, è stato da poco annunciato come protagonista in The Narrow Road to the Deep North, prossimo prodotto di casa Sony.

La serie sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, si baserà sull'omonimo romanzo del 2013 di Richard Flanagan e, dopo una lunga fase di sviluppo presso Fremantle, la produzione è ora passata in mano alla 'neonata' Sony Pictures Television.

Jacob Elordi interpreterà il protagonista principale del libro Dorrigo Evans, chirurgo dell'esercito australiano imprigionato in un campo thailandese-birmano. Il romanzo originale attraversa diversi periodi della vita di Evans, dalla sua relazione da giovane con la moglie dello zio, alle sue esperienze in guerra, fino ai suoi giorni da anziano consumato dal rimpianto.

Toccherà ovviamente attendere per capire con quanta fedeltà e aderenza al lavoro di Flanagan verrà prodotta questa serie che, già certo, verrà suddivisa in 5 parti. L'intero lavoro sarà curato e scritto da Shaun Grant, mentre alle regia avremo Justin Kurzel. Per i due non sarà la prima esperienza lavorativa insieme, avendo già collaborato per Snowtown, True History of the Kelly Gang e Nitram, che è valso al protagonista Caleb Landry Jones il premio come miglior attore al Festival di Cannes 2021.