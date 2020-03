The Nest, un incontro può cambiarti la vita del primo trailer della miniserie BBC

BBC ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Nest, nuova miniserie thriller composta da 5 episodi che vede come protagonisti Martin Compston (Line of Duty) e Sophia Rundle (Picky Blinders).

Descritta come "un'emozionante thriller che parla di amore, denaro e il prezzo di poter comprare qualsiasi cosa si desideri", The Nest segue le vicende di Dan ed Emily, una coppia benestante che stringe un patto con la sfortunata teenager di nome Kaya (Mirren Mack) per crescere il suo bambino dopo averla incontrata per caso. Tuttavia, quando i due iniziano a sospettare che non si è trattato di un incontro casuale, la decisione sembra destinata a cambiare per sempre le loro vite.

Scritta da Nicole Taylor, la serie vede nel cast anche Katie Leung (nota ai più per il ruolo di Cho Chang nella saga di Harry Potter), Kate Dickie (Game of Thrones, The Witch), Samuel Small, David Hayman, Shirley Henderson, Fiona Bell, James Harkness e Bailey Patrick.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa di novità sulla data di uscita di The Nest, a proposito di BBC, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dracula (miniserie sviluppata dal network insieme a Netflix) e alla nostra recensione dello show La Guerra dei Mondi.