The Nevers, 8 show da guardare se avete amato la serie di HBO

Lo scorso aprile la nuova serie di HBO The Nevers ha fatto il suo debutto su Sky e NOW, e gli spettatori che hanno amato i primi sei episodi dello show di Joss Whedon potrebbero essere alla ricerca di qualcosa di simile... Vediamo cosa si può fare al riguardo.

Orfana di Game of Thrones, l'emittente americana HBO è alla ricerca di un titolo che possa attirare gli spettatori in mondi di fantasia e catturarli a tal punto da non volerne mai uscire. E sebbene The Nevers rientri più nel reame dello sci-fi, con i suoi toni steampunk e l'introduzione di abilità sovrannaturali (più o meno) invidiabili, la fetta di pubblico che può attrarre a sé è davvero ampia.

Se dunque, una volta terminata la visione dei primi sei episodi di The Nevers, siete alla ricerca di qualcosa di simile, a seconda del vostro prediligere le atmosfere vittoriane o il girl power, le famiglie disfunzionali o i vivaci dialoghi alla Whedon, i superpoteri o inquietanti misteri da risolvere, si può spaziare davvero tanto: dal più classico Buffy - L'Ammazzavampiri, dal quale tanto eredita The Nevers (come ci si aspetterebbe da un'opera del papà di Buffy), al più recente Penny Dreadful, passando per le serie Netflix The Alienist o The Umbrella Academy.

Ma dato che The Nevers è stato definito un mix tra Batman e Sherlock Holmes, ci sembrano appropriate anche proposte come Jessica Jones o The Irregulars.

Insomma, le opzioni a disposizione sono tante, e qui di seguito ve ne riportiamo alcune:

Penny Dreadful

The Irregulars

A Discovery of Witches

Buffy - L'Ammazzavampiri

The Magicians

The Alienist

Jessica Jones

The Umbrella Academy

