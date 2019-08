The Nevers, si aggiungono altri membri al cast della nuova serie di Joss Whedon

Dopo le ultime aggiunte al cast di The Nevers, la nuova serie di Joss Whedon in arrivo su HBO, ecco arrivare ulteriori rinforzi.

Kiran Sonia Sawar (Pure, Black Mirror), Elizabeth Berrington (Good Omens, Stella), Ella Smith (Hoff the Record, Babylon), Viola Prettejohn (Counterpart) Anna Devlin (Tutti i soldi del mondo, Hanna) e Martyn Ford (The Marine 6: Close Quarters, Final Score) fanno il loro ingresso nel cast del supernatural drama ideato da Whedon e scritto dai fidati collaboratori del regista/showrunner, Jane Espenson e Doug Petrie.

Ma vediamo quali saranno i ruoli ricoperti dai nuovi arrivati.

Sawar/Harriet Kaur: una giovane Sikh scozzese, Harriet vive con gli Orfani, ma viene accettata comunque dalla sua famiglia e dal suo promesso. Ottimista senza però essere ingenua, Harriet è determinata a vivere la sua vita come programmato, nonostante la sua crescente assurdità.

Berrington/Lucy Best: povera fino al midollo, ma scaltra. Non c'è nulla di delicato in Lucy, nonostante abbia smesso di rubacchiare per vivere con gli Orfani. Il suo ingegno e il suo entusiasmo mascherano il dolore di un tragico passato.

Smith/Desiréè Blodgett: Una prostituta, e anche sulla strada per la popolarità. Il suo potere fa sì che gli uomini le confessino tutto ciò che passa loro per la testa, e se ne vadano sollevati (in più di un senso). Sfortunatamente, ciò che ha sentito potrebbe anche metterla in pericolo, nonostante non abbia nemmeno ascoltato la maggior parte di quello che hanno detto. È devota al figlio di sei anni che, benedetto ragazzo, non parla mai.

Pettejohn/Myrtle Haplisch: una ragazza di classe media salvata da una famiglia che non riusciva a capirla - letteralmente, non riesce più a parlare in Inglese o emettere suoni anche solo remotamente somiglianti a un discorso di senso compiuto -. È entusiasta di poter vivere all'orfanotrofio, dove diventerà la stramba mascotte preferita da tutti.

Devlin/Primrose Chattoway: tutto quello che la sedicenne Primrose vuole è essere una rispettabile, ordinaria ragazza, e possibilmente non occupare troppo spazio. Che, per una ragazza di 3 metri, è un po' difficile. Qualsiasi cosa per lei è un sogno, ingiusto o troppo imbarazzante.

Ford/Nicolas Perbal (Odium): La quintessenza dello scagnozzo. Il suo aspetto è spiacevole quanto il suo odore - un lato negativo della sua sorprendente "trasformazione" -. Farebbe ogni tipo di lavoro (e per chiunque) per soldi.

Escluso Ford, che è segnalato come ricorrente, gli altri attori sono indicati tutti come series regular.

Le riprese di The Nevers sono attualmente in corso.