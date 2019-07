The Nevers: ecco il cast della serie di Joss Whedon, anche James Norton tra i nuovi arrivi

Sono dodici i nuovi membri del cast di The Nevers, la serie di Joss Whedon che andrà in onda su HBO.

The Nevers, la serie sci-fi ideata da Joss Whedon incentrata su un gruppo di donne vittoriane dotate di misteriosi poteri sovrannaturali, è già in fase di produzione, ma oggi ci giunge notizia che diversi attori si sono aggiunti al cast.

Oltra alla già annunciata Laura Donnelly, James Norton (Grantchester), Olivia Williams (Dollhouse), Tom Riley (Da Vinci's Demons), Ben Chaplin (Cenerentola) e Ann Skelly (Vikings) sono tra i dodici attori annunciati come cast regolare della prima stagione.

Di seguito potete trovare un piccolo recap con i ruoli e i rispettivi interpreti.

Olivia Williams/Lavinia Bidlow: filatrice e campionessa dei Toccati, ovvero coloro che posseggono dei poteri. Fonda l'orfanotrofio dove Amalia True (Laura Donnelly) e molti dei Toccati vivono. È severa e ligia ai vecchi metodi, ma anche testarda e intelligente.

James Norton/Hugo Swann: un ragazzo pansessuale dal grande fascino. Dirige un club segreto e non si preoccupa di ricorrere al ricatto per ottenere ciò che vuole. È affascinato dai Toccati.

Tom Riley/Augustus "Augui" Bidlow: Il fratello minore di Lavinia e il migliore amico di Hugo. Non gli vanno a genio i Toccati, ma si ritrova inspiegabilmente attratto da loro.

Ann Skelly/Penance Adair: L'amica più cara di Amalia e una delle prime donne ad unirsi alla sua causa. Ha una certa attitudine per le invenzioni, è orgogliosa dei suoi poteri e ha un forte senso morale.

Ben Chaplin/Detective Frank Mundi: Un burbero e moralista ufficiale che diffida di tutti, persino di se stesso. Si ritrova tra i potenti, che tendono a ignorare la legge, e coloro che hanno da poco acquisito poteri, che ignorano le leggi della fisica.

Zackary Momoh/ Dr. Horatio Cousens: Uno dei pochi dottori di origini indo-occidentali di successo a Londra. La sua fortuna avrà un risvolto più oscuro quando incontrerà Amalia e scoprirà i suoi stessi poteri.

Amy Manson/Maladie: è stata pervasa da un potere che non comprende e torturata dai dottori intenti a scoprirne la fonte. Vive ormai nei sotteranei della città ed è a capo di una gang omicida.

Nick Frost/Declan Orrun a.k.a. Il Re Mendicante: È un signore del crimine carismatico e brutale, che è altrettanto felice di collaborare con Amalia e la sua causa, o venderla al miglior offerente.



Rochelle Neil/Annie Carbey a.k.a. Bonfire: Una criminale professionista con l'abilità di controllare il fuoco, Annie è felice di fare da mercenaria, ma non è né impulsiva, né crudele; si sta solo guardando le spalle.

Eleanor Tomlinson/Mary Brighton: gentile e con grandi capacità di ripresa. Dopo una deludente carriera come cantante e un fidanzamento andato male, sa che se la caverà e starà bene, anche non sa ancora come.

Denis O'Hare/Dr. Edmund Hague: Un talentuoso chirurgo americano che usa le sue abilità nella maniera più fredda e brutale possibile... Ma in nome del progresso.



Whedon sarà anche lo showrunner deella serie, mentre Jane Espenson e Doug Petrie (storici collaboratori di Whedon) scriveranno la sceneggiatura e faranno da produttori esecutivi, assieme a Bernie Caulfield.