The Nevers, Dennis O'Hare sull'addio di Joss Whedon: 'Eravamo preoccupati'

Lo scorso autunno Joss Whedon ha lasciato The Nevers, in quanto a suo avviso, produrre una serie nel corso di una pandemia, richiederebbe un eccessivo sforzo fisico e mentale. Proprio di recente, su questo addio è intervenuto Denis O'Hare, che nello show HBO interpreta Edmund Hague, ammettendo che il cast è ancora spaesato per questa scelta.

"Avevamo finito di girare, stranamente", ha detto recentemente O'Hare a Digital Spy. "Abbiamo finito a novembre. Questa scelta non ha avuto alcun impatto sulla produzione. Eravamo nei tempi previsti. Stavamo facendo esattamente quello che dovevamo fare, ovvero tornare a giugno e iniziare a girare le seconde sei".

L'attore ha poi aggiunto: "Penso che fossimo tutti preoccupati e sconvolti da questa notizia. In generale mi interesso poco di attualità e di pettegolezzi. Tendo a non leggere certe cose, solo perché non è lì che metto le mie energie. Ero completamente all'oscuro di tutto ciò che stava accadendo intorno a lui. E onestamente, non sappiamo davvero cosa sia successo. Ci è stato solo detto che stava andando via. Naturalmente eravamo preoccupati".

Per O'Hare comunque, Philippa Goslett è la persona giusta per sostituire Whedon alla guida di The Nevers: "Detto questo, Philippa Goslett sembra proprio la scelta giusta. Penso comunque che lo staff di sceneggiatori rimarrà lo stesso. Ogni volta che cambia qualcosa, figuriamoci uno showrunner, non sai mai cosa accadrà al tuo personaggio. Abbiamo avuto tutti incontri Zoom con Philippa. Stavamo tutti cercando di dire: 'Ciao! So ballare il tip tap! Posso anche cantare e suonare il piano! Posso essere davvero cupo o divertente, posso fare un salto mortale all'indietro. Assumimi! Non uccidermi".

E su come si evolveranno le storie, l'attore ha detto: "Non sappiamo ancora come proseguiranno le cose. Philippa sicuramente lascerà il segno e ci metterà del suo. Potrà stravolgere tutto o seguire il vecchio tracciato".

