The Nevers: Laura Donnelly protagonista della serie sci-fi di Joss Whedon

Joss Whedon ha finalmente scelto il volto principale del suo nuovo atteso progetto. Secondo quanto riportato da Variety, la star di Outlander Laura Donnelly sarà la protagonista di The Nevers, nuova serie sci-fi targata HBO scritta e diretta dal regista di Avengers e Serenity.

The Nevers racconta la storia di un gruppo di donne vittoriane dotate di abilità insolite che dovranno affrontare dei nemici inarrestabili, e nel mentre saranno impegnate in una missione che potrebbe cambiare le sorti dell'umanità.

L'attrice vestirà i panni di Amalia True, un personaggio descritto come la più spericolata, impulsiva ed emotivamente disturbata eroina del suo tempo. Amalia è una minaccia per la società Vittoria: darebbe la sua vita per la causa e ucciderebbe per un drink.

"Laura Donnelly ha carisma, saggezza e una precisione anarchica che non solo capisce Amalia ma la definisce" ha dichiarato Whedon, che l'anno scorso ha definito The Nevers come uno dei suoi progetti più ambiziosi. "E' sicura di sé e divertente - entrambi qualità indispensabili per il viaggio che ha davanti."

Rese celebre dal suo ruolo di Jenny Fraser nella serie Stars Outlander, la Donnelly nella sua carriera ha partecipato anche a show come The Fall, Missing e Merlin. Per quanto riguarda il grande schermo, l'attrice comparirà tra pochi mesi con Nicholas Hoult e Lily Collins nel biopic dedicato a Tolkien.