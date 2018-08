The Nevers: la nuova serie di Joss Whedon su HBO: 'Forse il mio progetto più ambizioso!'

Secondo un recente report HBO avrebbe vinto l'asta di acquisizione dei diritti della nuova serie di Joss Whedon, The Nevers, un prodotto sci-fi che sembra davvero molto interessante.

L'altro contendente ai diritti di The Nevers era Netflix e, almeno stavolta, il gigante dello streaming internazionale non è riuscito ad accaparrarsi l'esclusiva. E quindi HBO ha ordinato immediatamente la messa in produzione di The Nevers, un prodotto di fantascienza che parla di un gruppo di donne vittoriane che possiedono abilità speciali. La serie rientra nel folto gruppo di creazioni di Whedon che vedono protagoniste donne forti, come fu Buffy L'amazzavampiri e anche Dollhouse.

La brevissima sinossi ufficiale rivela che:

"The Nevers è una serie epica di fantascienza che parla di un gruppo di donne vittoriane che si ritrovano a possedere abilità insolite e che dovranno anche vedersela con nemici inarrestabili; nel frattempo avranno da compiere una missione che potrebbe cambiare il mondo."