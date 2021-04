The Nevers, tutti pazzi per la serie HBO disponibile su NOW e Sky

Uno tra i titoli più attesi della stagione, la serie di HBO The Nevers, ha finalmente fatto il suo debutto, in America come in Italia. E negli Stati Uniti è stato subito record di ascolti.

Ottimo debutto per lo sci-fi vittoriano di Joss Whedon che in America fa registrare cifre davvero alte al neo-nato servizio streaming di WarnerMedia HBO Max.

La series premiere di The Nevers ha infatti totalizzato più di 1.4 milioni di spettatori tra messa in onda lineare e digitale la scorsa domenica, segnando così gli ascolti più alti finora per una serie originale sulla piattaforma lanciata lo scorso maggio.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, lo steampunk di Whedon avrebbe superato anche altri popolari titoli di casa come The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant e Lovecraft Countrycon Jonathan Majors e Jurnee Smollett.

Non solo, ma pare si tratti solo di numeri preliminari, in quanto andranno presto aggiunti anche quelli derivanti dalle altre piattaforme HBO e outlet vari.

E dire che lo stesso Whedon aveva definito The Nevers come il progetto più ambizioso a cui avesse lavorato. Un'ambizione che, per ora, è stata ampiamente ripagata. Vedremo se anche per il resto degli episodi sarà così, e se il successo continuerà anche per la parte di storia a cui il creatore di Buffy e Firefly non ha preso parte a seguito del suo abbandono.

In Italia, The Nevers va in onda ogni settimana su SKY ed è disponibile per lo streaming su NOW.