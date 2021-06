The Nevers, ecco quando inizieranno le riprese della parte 2 della prima stagione

Se siete rimasti a bocca aperta alla fine della parte 1 della prima stagione di The Nevers, avrete qualche quesito rispetto alla trama dello show targato HBO. Ora sono state pubblicate diverse novità riguardo la produzione della seconda parte, che inizierà a breve e che vedrà ritornare sul set i protagonisti della serie.

The Wrap riporta in esclusiva che la produzione della seconda parte di The Nevers inizierà martedì nel Regno Unito. Con la seconda metà della prima stagione che dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2022, la nuova showrunner Philippa Goslett prenderà il posto di Joss Whedon, che ha lasciato la serie dopo aver lavorato alla prima parte. Scoprite tutti gli effetti visivi HBO di The Nevers.



Creata da Joss Whedon, The Nevers vede Olivia Williams nei panni di Lavinia Bidlow, una ricca benefattrice che finanzia l'orfanotrofio per emarginati di Amalia, noto anche come The Touched, e James Norton nei panni di Hugo Swann, ricco e irriverente proprietario di un covo d'iniquità. Tom Riley è Augustus 'Augie' Bidlow, il dolce, goffo, fratello minore di Lavinia, con un segreto tutto suo mentre Lord Gilbert Massen (Pip Torrens) è un alto funzionario governativo che guida la faida contro le nostre eroine. Ben Chaplin è l'ispettore Frank Mundi, tormentato dai suoi doveri e suoi dubbi morali. Denis O'Hare è Edmund Hague, un medico squilibrato alla ricerca della fonte dei poteri.



E proprio Denis O'Hare ha commentato l'addio di Joss Whedon alla serie, confessando tutta la preoccupazione al momento della diffusione della notizia.