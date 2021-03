The Nevers, la serie HBO creata da Joss Whedon: ecco quando arriva su Sky!

Sky e Now hanno confermato con un comunicato ufficiale la data di uscita di The Nevers, nuova serie drama sci-fi targata HBO che vede come protagoniste un gruppo di donne con abilità straordinarie e sovrumane alle prese con nemici arrestabili, il tutto sullo sfondo di un Londra vittoriana.

La pay TV ha infatti confermato che la serie debutterà su Sky Atlantic e in streaming su Now il prossimo 12 aprile, in contemporanea con la release negli USA. Il primo episodio sarà disponibile in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Creata da Joss Whedon, che ha lasciato il ruolo di showrunner a Philippa Goslett dopo aver completato la prima stagione, la serie vede come protagonista Laura Donnelly (Outlander) nei panni di Amalia True, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Insieme a lei troviamo Ann Skelly nel ruolo Penance Adair, una giovane e brillante inventrice.

Questa la sinossi ufficiale: "La città pullula di Toccati, un gruppo di persone, per lo più donne, che hanno iniziato a manifestare delle abilità sovrannaturali, alcune piuttosto accattivante, altre decisamente inquietanti. Tra di loro vi sono Amalia True, una misteriosa vedova dal vivace temperamento, e Penance Adair, una giovane e brillante inventrice. Sono le campionesse di questa nuova sottoclasse, che stanno cercando di creare un rifugio per tutti i Toccati, nel mentre sono costrette a combattere le forze del... Beh, più o meno tutte le forze che si ritrovano contro, per far sì che ci sia spazio anche per qualcuno come loro nella storia"

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Nevers.