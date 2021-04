The Nevers: la serie HBO di Joss Whedon sarà 'un mix tra Batman e Sherlock Holmes'

Nel corso di una recente intervista promozionale Laura Donnelly, protagonista della nuova serie HBO The Nevers, ha sponsorizzato la creatura di Joss Whedon descrivendola come un mix tra Batman e Sherlock Holmes.

"È come se Batman si fosse incontrato con Sherlock Holmes", ha dichiarato la Donnelly, famosa per il suo ruolo in Outlander, che in The Nevers interpreterà Amalia True, una grintosa vedova londinese colpita dall'evento cosmico che nel 1896 ha concesso ad un piccolo gruppo di donne delle abilità insolite. Trattate come reietti, i "Toccati" trovano rifugio nell'Orfanotrofio, un rifugio gestito proprio da Amalia. “Amalia avrà profonda cura di queste donne, che raccoglie intorno a lei. E a questo dovrete aggiungerci un sacco di combattimenti e stunt davvero fantastici!"

The Nevers arriverà anche in Italia da lunedì 12, in onda su Sky Atlantic e in streaming on demand su NOW.

La serie è stata creata da Joss Whedon, che ha lasciato il ruolo di showrunner a Philippa Goslett dopo aver completato la prima stagione, e nel cast include anche Ann Skelly nel ruolo Penance Adair, una giovane e brillante inventrice. Tra gli altri protagonisti ricordiamo Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Amy Manson, Nick Frost, Eleanor Tomlinson, Denis O'Hare, Zackary Momoh e Rochelle Nei.

