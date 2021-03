The Nevers, la serie sci-fi ambientata nella Londra vittoriana arriva su Sky ad aprile!

Dopo tanto parlare si comincia finalmente a fare sul serio: per i fan di The Nevers, infatti, l'attesa è ormai giunta agli sgoccioli e siamo sicuri che il comunicato rilasciato da Sky in queste ultime ore non farà altro che aumentare l'hype da tempo creatosi attorno allo show.

L'emittente ha infatti annunciato che The Nevers arriverà su Sky Atlantic e NOW a partire dal prossimo 12 aprile: il primo appuntamento con lo show che aveva visto il coinvolgimento di Joss Whedon è fissato per le 3:00 della notte tra l'11 e il 12 aprile, con la replica dell'episodio prevista poi per la sera del 12 alle ore 12:15.

Si tratta, comunque, degli episodi sottotitolati trasmessi in contemporanea con la messa in onda statunitense: per chi dovesse preferire attendere gli episodi provvisti di doppiaggio, invece, l'appuntamento è a partire dal prossimo 19 aprile alle ore 22:15, sempre su Sky Atlantic.

In The Nevers vediamo Laura Donnelly nei panni di Amalia True, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Coprotagonista è Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Fate anche voi parte dei tanti fan in attesa di questa prima stagione dello show fantascientifico ambientato nella Londra vittoriana? Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni! Per saperne di più, comunque, qui trovate il primo trailer di The Nevers.