The Nevers, finalmente un primo trailer per la serie orfana di Joss Whedon

Il prossimo aprile su HBO arriverà The Nevers, serie tv sci-fi ideata Joss Whedon (sebbene Whedon abbia recentemente abbandonato il progetto), di cui possiamo vedere oggi un primo trailer.

Tra poco più di un paio di mesi debutterà finalmente su HBO una delle serie più attese della prossima stagione televisiva, The Nevers.

Ideato da Joss Whedon, lo show, come recita anche la sinossi ufficiale, sarà ambientato nella Londra vittoriana, durante gli ultimi anni di regno della Regna Vittoria.

"La città pullula di Toccati, un gruppo di persone, per lo più donne, che hanno iniziato a manifestare delle abilità sovrannaturali, alcune piuttosto accattivante, altre decisamente inquietanti. Tra di loro vi sono Amalia True (Laura Donnelly), una misteriosa vedova dal vivace temperamento, e Penance Adair (Ann Skelly), una giovane e brillante inventrice. Sono le campionesse di questa nuova sottoclasse, che stanno cercando di creare un rifugio per tutti i Toccati, nel mentre sono costrette a combattere le forze del... Beh, più o meno tutte le forze che si ritrovano contro, per far sì che ci sia spazio anche per qualcuno come loro nella storia".

Nel cast della serie guidata ora da Philippa Goslett, e scritta da Jane Espenson e Doug Petrie, troviamo anche James Norton, Denis O'Hare, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Nick Frost e Ben Chaplin.

In testa alla notizia potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, che ci catapulta direttamente nel mondo della storia.