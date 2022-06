The New Look, Coco Chanel v Christian Dior: chi interpreta chi nella serie Apple?

Nei giorni scorsi Apple TV+ ha presentato The New Look, nuova serie televisiva esclusiva in sviluppo per la piattaforma basata sulla vera storia della rivalità tra Coco Chanel e Christian Dior che sarà interpretata da un cast letteralmente da paura.

Del cast faranno parte John Malkovich Emily Mortimer e Claes Bang, che si uniscono a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e Maisie Williams, star di Game of Thrones: la serie è descritta come un thriller degli Apple Studios, ed è stata scritta e diretta dal candidato all'Emmy Todd A. Kessler (Bloodline, Damages, I Soprano), che è anche produttore esecutivo.

Ambientata durante l'occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, The New Look racconta il declino della stilista più famosa del mondo, Coco Chanel, improvvisamente oscurata dall'ascesa di Christian Dior, l'uomo che ha saputo restituire spirito e vitalità al mondo con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza, influenzando le generazioni a venire. Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, la serie vedrò la star del MCU e Star Wars Ben Mendelsohn nei panni di Christian Dior, mentre Juliette Binoche sarà Coco Chanel.

A completare il cast: il candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy John Malkovich nel ruolo di Lucien Lelong, presidente della Chambre Syndicale de la Haute Couture la cui influente casa di moda omonima ha impiegato Dior e Balmain durante l'occupazione nazista; la candidata al BAFTA Emily Mortimer nel ruolo di Eva Colozzi, amica, confidente e ispiratrice di stile di Coco Chanel; Claes Bang nei panni di Spatz (Hans Von Dincklage), un agente nazista di stanza a Parigi per sedurre e spiare l'élite femminile parigina; Maisie Williams nei panni di Catherine Dior, sorella di Christian che combatté con l'esercito francese durante la resistenza contro i nazisti, fu catturata dal nemico e deportata e infine insignita di diverse medaglie al valore.

