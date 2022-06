The New Look: John Malkovich, Emily Mortimer e Claes Bang nel nuovo show di AppleTV

John Malkovich (The New Pope), Emily Mortimer (The Pursuit of Love) e Claes Bang (The Northman) reciteranno insieme a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e Maisie Williams in The New Look di Apple TV+, un dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale sulle icone della moda Christian Dior e Coco Chanel.

Il progetto proviene dal co-creatore di Bloodline e Damages Todd A. Kessler e dagli Apple Studios. Scritto, prodotto e diretto da Kessler, The New Look racconterà l'occupazione nazista di Parigi durante la seconda guerra mondiale, quando il regno di Coco Chanel come stilista più famoso del mondo finisce e Christian Dior risorge.

Ispirato a fatti realmente accaduti e girato esclusivamente a Parigi, The New Look è incentrato sul momento cruciale del 20° secolo, quando Parigi ha riportato in vita il mondo attraverso le sue icone della moda: Christian Dior (Mendelsohn), le cui creazioni hanno dominato la moda mondiale nel decennio successivo alla Seconda guerra mondiale. La storia racconterà anche di altri contemporanei e rivali di Dior tra cui la grand dame Coco Chanel (Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e altri.

Malkovich, che ha recentemente rinunciato all'Inferno a teatro, interpreterà Lucien Lelong, presidente della Chambre Syndicale de la Haute Couture la cui influente casa di moda omonima ha impiegato Dior e Balmain durante l'Occupazione. Mortimer interpreterà Eva Colozzi, amica, confidente e ispiratrice di Coco Chanel. Bang interpreterà Spatz (Hans Von Dincklage), un agente nazista a Parigi con il compito di spiare l'élite femminile parigina.



Per concludere, vi lasciamo con le serie di giugno di AppleTV+.