The New Look è la serie del momento: chi interpreta chi nella vera storia di Coco Chanel?

The New Look di Apple TV+ racconta l'ascesa al successo dello stilista francese Christian Dior dopo la Seconda Guerra Mondiale e la sua rivalità con la leggendaria Coco Chanel. Per farlo, il colosso della tecnologia e dell'intrattenimento ha assoldato un cast di prim'ordine per dare vita a questi personaggi ricchi di fascino e storia. Scopriamoli!

La serie prende il nome dalla sua prima collezione di moda, lanciata nel 1947, tre anni dopo la liberazione della Francia dall'occupazione nazista. I primi episodi di The New Look si concentrano sui quattro anni di occupazione e sui diversi approcci di Coco e Christian al lavoro e alla sopravvivenza in quel periodo.

The New Look è stata creata da Todd A. Kessler, noto per il suo lavoro su I Soprano. La serie per Apple TV+ è già in produzione per la seconda stagione e potrebbe seguire un formato antologico. The New Look di base racconta la storia vera di famosi stilisti realmente esistiti e dei loro contemporanei, la cui eredità è rimasta inalterata grazie al loro impatto sul mondo della moda anche dopo la loro scomparsa.

L'interprete di Dior è Ben Mendelsohn, che ha avuto il suo primo ruolo di spicco in Australia nel 1987 con The Year My Voice Broke. Solo nel 2010 Mendelsohn si è imposto all'attenzione internazionale con il dramma criminale Animal Kingdom. Da allora, ha interpretato ruoli in molti film importanti, tra cui Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, Rogue One: A Star Wars Story e Captain Marvel. Per il suo lavoro nella serie Netflix Bloodline, Mendelsohn ha vinto un Emmy Award nel 2016.

Coco Chanel ha il volto di Juliette Binoche, che si è fatta un nome sia nei film francesi che in quelli in lingua inglese sin dal suo debutto cinematografico nel 1983. In quel periodo ha iniziato a farsi notare per le sue collaborazioni con registi francesi d'autore, tra cui Jean-Luc Godard, Jacques Doillon e André Téchiné. Grazie al suo lavoro sullo schermo e sul palcoscenico, la Binoche ha ricevuto numerosi premi e nomination, tra cui l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Il paziente inglese del 1996.

Catherine Dior è interpretata da Maisie Williams. A soli 12 anni, la Williams è stata scritturata per il ruolo di Arya Stark in una delle serie televisive più importanti degli anni Dieci, Game of Thrones. Ha interpretato il ruolo dall'età di 14 anni fino ai 22 anni, ricoprendo altri ruoli in film durante le otto stagioni della serie. Dalla fine della serie, è apparsa in Two Weeks to Live, Pistol e nella serie web animata Gen: Lock. Nel 2019 ha lanciato Daisie, un'applicazione di networking multimediale progettata per aiutare artisti e creatori a lanciare le loro carriere.

Lucien Lelong ha le sembianze di John Malkovich. Attore sopraffino, ha iniziato la sua carriera in teatro e si è affermato sul grande schermo negli anni '80 con film come Le stagioni del cuore e Morte di un commesso viaggiatore. Le interpretazioni di Malkovich sono state riconosciute da numerosi premi: è stato infatti nominato per due Oscar e ha vinto un Primetime Emmy Award. Nel 2002 ha creato la sua azienda di moda, Mrs. Mudd, per la quale disegna personalmente gli abiti.

Poi, c'è anche l'attore e musicista danese Claes Bang, noto soprattutto per il film The Square del 2017, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes. Come musicista, ha pubblicato sotto il nome di This Is Not America. In The New Look interpreta Hans Von Dincklage/Spatz, una spia tedesca e propagandista nazista che frequentava Coco Chanel durante la Seconda Guerra Mondiale.

Infine, la mitica Glenn Close, considerata una delle più grandi attrici americane viventi, con otto nomination agli Oscar, tre Tony Award, tre Emmy Award e tre Golden Globe. È nota per Il mondo secondo Garp, Attrazione fatale, Amleto, La carica dei 101, The Wife e tanti altri film magnifici. In The New Look, Close veste i panni di Carmel Snow, caporedattrice dell'edizione americana di Harper's Bazaar dal 1934 al 1958.