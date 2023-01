The New Pope e le altre: quali sono le serie italiane più costose?

Quando si parla di serie TV il pensiero vola spesso al di fuori dei confini nazionali: nel corso dell'ultimo decennio, però, l'Italia si è spesso fatta valere con produzioni per il piccolo schermo di altissimo livello, anche se perlopiù in collaborazione con partner internazionali. Ma quali sono, tra queste, le più costose in assoluto?

Secondo i dati riportati da CineGuru e forniti dal sito della Direzione generale cinema e audiovisivo, a farla da padrone è la splendida The New Pope di Paolo Sorrentino, che guarda tutti dall'alto dei suoi quasi 56 milioni di budget per nove episodi: si tratta anche della serie con il più alto rapporto di spesa per minuto, con i suoi 113mila euro spesi ogni 60 secondi di girato.

Seguono show come We Are Who We Are (47 milioni), Bang Bang Baby (37 milioni), I Diavoli (27 milioni a testa tra prima e seconda stagione), mentre si piazza solo al penultimo posto della top 10 la quinta e ultima stagione di Gomorra, forte di "soli" 18 milioni di euro. Scenario che si ridimensiona parecchio dando un'occhiata alle produzioni Rai: la più costosa di queste, vale a dire L'Amica Geniale (42 milioni), si piazzerebbe infatti solo al terzo posto della classifica se paragonata agli show presenti sulle varie piattaforme. E voi, quale di queste serie avete visto? Fatecelo sapere nei commenti! Per dare un'occhiata alla classifica integrale, vi rimandiamo ovviamente al link che troverete nello spazio riservato alla fonte.