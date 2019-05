The New Pope: Marilyn Manson e Sharon Stone nelle nuove immagini ufficiali!

HBO e Sky hanno pubblicato le prime immagini ufficiali di Marilyn Manson e Sharon Stone in The New Pope, atteso seguito dell'acclamata serie creata, scritta e diretta da Paolo Sorrentino.

A quanto pare sia il cantante che l'attrice sono dei grandi fan di The Young Pope e del regista nostrano. Sebben i loro ruoli non siano ancora stati rivelati, dalle foto capiamo chiaramente che Manson interpreterà un personaggio piuttosto in linea con il suo stile. La Stone, come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, potrebbe invece interpretare un personaggio legato a quello di John Malkovich, il cui ruolo rimane tuttora un mistero.

Al momento sappiamo solamente che nello show appariranno due papi, uno interpretato da Malkovich e l'altro nuovamente da Jude Law: i due sono apparsi nei mesi scorsi nella prima immagine ufficiale di The New Pope.

Seconda serie di Sorrentino ambientata nel Vaticano, The New Pope è una serie originale targata HBO, Sky e Canal+. Lo show è prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianapani per Wildsig e o-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro.

Oltre ai grandi nomi già citati, il cast della serie sarà composto da Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi. La sceneggiatura è nuovamente curata da Sorrentino insieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, mentre gli 8 episodi sono diretti dal regista da La Grande Bellezza.



Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Young Pope.