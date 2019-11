The New Pope: mostrato a Lucca il nuovo trailer della serie, ecco la descrizione

Al Lucca Comics & Games è stato mostrato un nuovo trailer della serie tv diretta da Paolo Sorrentino, The New Pope. Scopriamo insieme cosa è stato mostrato.

C'è un nuovo Papa in città.

Dopo essere approdato al Lido di Venezia con due dei nove episodi programmati, The New Pope, sequel di The Young Pope, si mostra ora in un nuovo folle trailer agli spettatori presenti nella giornata di oggi, 2 novembre, al Lucca Comics & Games.

Stando a quanto riportato dai nostri redattori presenti all'evento, il video si apre con il Sir John Brannox di John Malkovich, ovvero Giovanni Paolo III, un uomo eclettico, sopra le righe, decisamente libertino... Anche più di quello di Jude Law, Lenny Belardo (Pio XIII), che ora parrebbe trovarsi in stato comatoso, mentre il suo successore se la spassa alla grande.

Talmente alla grande, da sperare che Belardo non si risvegli. Ma già il finale del trailer serba un'amara sorpresa per il nuovo Papa, perchè Pio XIII di rimanere in stato vegetativo proprio non ne vuole sapere.

Il trailer dovrebbe essere diffuso anche online nella giornata di domani.

The New Pope è prodotto da Sky Studios in collaborazione con HBO e Canal+. Nel sequel della fortunata serie di Paolo Sorrentino appariranno anche Marilyn Manson e Sharon Stone.