The New Pope: il nuovo trailer ufficiale rivela la data di uscita su Sky Atlantic

Come promesso alla presentazione di Lucca, Sky e HBO hanno diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di The New Pope, atteso seguito di The Young Pope firmato ancora una volta da Paolo Sorrentino.

Dopo il primo sguardo al personaggio di John Malkovich visto nel primo teaser di The New Pope, il nuovo filmato ci mostra più da vicino quello che sarà il sostituto del Lenny Belardo (Pio XIII) di Jude Law mentre quest'ultimo è ancora in coma. A giudicare dal finale del video, però, il Giovanni Paolo III di Malkovich troverà pane per i suoi denti.

Presentata in anteprima mondiale al Festival di Venezia, la serie vedrà nel cast anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Cécile de France, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Yuliya Snigir. Sharon Stone e Marylin Manson parteciperanno in veste di guest star.

Gli otto episodi di The New Pope debutteranno su Sky Atlantic a gennaio 2020. La serie è prodotta da Sky Studios in collaborazione con HBO e Canal+. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Diteci la vostra nei commenti.

Dopo The New Pope, Sorrentino ha già in programma una nuova miniserie targata HBO che seguirà la vita di un'attrice attraverso i decenni e mostrerà diversi aspetti dell'ambiente hollywoodiano.