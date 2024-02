The Night Agent 2, nei nuovi episodi ci sarà anche una star di The Vampire Diaries

Arrivano importanti novità a proposito della seconda stagione di The Night Agent. Secondo gli ultimi report, infatti, al cast dello show televisivo si aggiungeranno diversi nuovi interpreti, tra i quali anche Michael Malarkey conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Vampire Diaries in cui ha impersonato Enzo St. John.

Dopo aver dato un primo sguardo a The Night Agent 2, torniamo ad occuparci della serie Netflix per parlare dell’entrata in scena di quattro nuovi personaggi, come anticipato da Variety.

Nello specifico, l’attore di Beirut interpreterà Markus, un capo militare e nipote fedele di un dittatore appena condannato dall’Aia per crimini di guerra.

Keon Alexander è stato invece scelto per il ruolo di Javad, supervisore alla sicurezza della missione iraniana presso l’ONU mentre Navid Negahban sarà Abbas, ambasciatore dell’Iran per le Nazioni Unite. Infine, Rob Heaps sarà chiamato a diventare Thomas, figlio del dittatore deposto, desideroso di riportare la sua famiglia al potere.

Naturalmente, i due protagonisti, Gabriel Basso e Luciane Buchanan, torneranno propri rispettivi ruoli nei nuovi episodi dell’acclamata serie della piattaforma di streaming dalla N rossa, capace di mettere d’accordo tanto la critica quanto il pubblico, e meritatasi a suon di numeri la conferma.

In attesa di sapere qualcosa di più sulle puntate della seconda stagione e di conoscere la data di debutto di questo secondo capitolo, vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di The Night Agent.