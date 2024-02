The Night Agent 2, primo sguardo alla nuova stagione della popolare serie Netflix

Dopo l'incredibile successo della prima stagione, The Night Agent è stato rinnovato rapidamente per una nuova mandata di episodi che arriveranno prestissimo su Netflix. Ora, il colosso dello streaming ha offerto a tutti i fan dello show il primo sguardo alla nuova stagione, le cui riprese sono da poco iniziate, come confermato dal protagonista.

La foto pubblicata dallo streamer rivela la star della serie Gabriel Basso durante una ripresa notturna all'aperto e con in mano un ciak. Si tratta di una prima anticipazione del ritorno di Basso nei panni di Peter Sutherland nella nuova stagione di The Night Agent. Nella didascalia del post leggiamo inoltre: "The Night Agent è di nuovo in produzione per la seconda stagione!".

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della seconda stagione si svolgeranno per lo più a New York, anche se sono programmate altre riprese a Washington D.C. e in Thailandia. La prima stagione era ambientata nell'area di Washington, anche se era stata girata a Vancouver. Non si conoscono i dettagli della trama della seconda stagione, poiché non c'è materiale di partenza da cui attingere, quindi si tratterà di una trama originale. La prima stagione è stata tratta interamente dal romanzo originale di Matthew Quirk.

Luciane Buchanan si unirà a Gabriel Basso, con i due che riprenderanno i loro ruoli di protagonisti. Tra i nuovi arrivi nel cast della seconda stagione figurano Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow e Teddy Sears. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sui personaggi che i nuovi attori interpreteranno.

Shawn Ryan ha sviluppato la serie per Netflix e funge da showrunner. Ryan è anche produttore esecutivo insieme a David Beaubaire, Seth Gordon, Julia Gunn, Marney Hochman, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou, James Vanderbilt, Paul Bernard e Munis Rashid.

La prima stagione di The Night Agent è stata un successo immediato ed è stata poi nominata da Netflix come la serie più vista della piattaforma di streaming nella prima metà del 2023.

Il rinnovo per una seconda stagione è arrivato in fretta, ma non è stato possibile avviare la produzione entro il 2023 a causa degli scioperi di Hollywood che hanno congelato l'industria nella seconda parte dello scorso anno.