The Night Agent caccia via Ginny&Georgia dalla top 10 serie di Netflix in lingua inglese

The Night Agent è tra le serie più viste di Netflix: al primo posto primeggia ancora Stranger Things, ma la spy story con Gabriel Basso ha appena eliminato dalla top 10 delle serie più popolari in lingua inglese di Netflix, Ginny&Georgia.

Secondo i dati riportati da IndieWire, The Night Agent è stato visto per un totale di 515,57 milioni di ore dalle prime tre settimana dall'uscita sulla piattaforma Netflix. Il risultato riportato da The Night Agent spinge al 9 posto Inventing Anna, la docu-serie su Anna Delvey, e spodesta dalla classica il drama mamma e figlia Ginny&Georgia.

La classifica Netflix sui successi più grandi della piattaforma ha ancora un ostacolo per The Night Agent: The Witcher si mantiene nella quarta posizione con oltre 540 milioni di ore viste. Considerati i risultati ottenuti in tre settimane, la spy story ha ancora una settimana di tempo per consolidare il proprio successo prima che, a un mese dal debutto, Netflix blocchi i conteggi.

The Night Agent, al momento, è al quinto posto nella classifica delle serie in lingua inglese più viste su Netflix. Medaglia di bronzo per Dahmer con 856,270 ore, il secondo posto sul podio va a Mercoledì con 1,2 miliardi di ore. La serie TV più vista in lingua inglese su Netflix è Stranger Things con 1,3 miliardi di ore, poco più di Mercoledì di Tim Burton. La situazione cambia, invece, tolto il filtro della lingua: il successo da record di Netflix è Squid Game con 1,65 miliardi di ore di visualizzazioni.

Riuscirà The Night Agent ha superare The Witcher? La spy-story ambientata sullo sfondo di segretissima Casa Bianca potrebbe farcela: potete leggere la nostra recensione su The Night Agent.