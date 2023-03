The Night Agent: Netflix rinnova la serie per la Stagione 2, è la più vista dopo Mercoledì

The Night Agent è senza dubbio la serie della settimana. Dopo aver totalizzato ascolti record su Netflix, tanto da essere diventato lo show più visto degli ultimi anni (appena dopo Mercoledì), il colosso dello streaming non ci ha pensato su due volte e ha immediatamente rinnovato la serie per una seconda stagione composta da altri 10 episodi.

La serie thriller action, tra le novità Netflix di marzo, ha debuttato sulla piattaforma digitale esattamente una settimana fa, il 23 marzo. Nell'arco di pochi giorni è diventata popolarissima, balzando in cima alla Top 10 settimanale di Netflix con 168,71 milioni di ore di visione. Anche la seconda stagione sarà composta da 10 episodi, secondo quanto riportato da Variety.

Su queste pagine trovate già la recensione di The Night Agent.

"L'ultima settimana è stata un delirio, perché finalmente abbiamo potuto condividere 'The Night Agent' con il mondo", ha dichiarato il creatore della serie Shawn Ryan. "Vedere l'enorme reazione positiva alla serie è stata una grande gioia e fa onore al nostro cast, ai nostri scrittori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più eccitati di iniziare a lavorare alla seconda stagione per condividere le nuove avventure di Night Action con i nostri nuovi fan".

The Night Agent è basato sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk. La serie è incentrata "su un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, occupandosi di un telefono che non squilla mai - fino alla notte in cui squilla, proiettandolo in una cospirazione pericolosa che lo condurrà fin dentro allo Studio Ovale".

Gabriel Basso è il protagonista della serie, che vede nel cast anche da Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, D. B. Woodside e Hong Chau.

"Siamo orgogliosi di vedere che The Night Agent ha fatto un'ottima performance ed è stata immediatamente ben accolta in tutto il mondo", ha dichiarato Jinny Howe, vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix. "Shawn Ryan ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non possono fare a meno, con un cast stellare che comprende Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e noi siamo qui per portare loro altra azione e suspense".