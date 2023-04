The Night Agent: i numeri del weekend di debutto sono impressionanti per la serie Netflix

Fin dal suo debutto è stato subito chiaro che The Night Agent fosse uno dei nuovi prodotti di punta di Netflix, testimoniato dalla presenza fissa in cima alla classifica settimanale delle serie più viste sulla piattaforma. Adesso, anche i dati forniti dalla prestigiosa Nielsen stanno confermando quel successo e i numeri sono davvero impressionanti.

La stagione di debutto dello show è la sesta stagione televisiva più vista nella storia di Netflix. È stata un successo enorme, e la seconda stagione di The Night Agent è già stata ordinata. Ora, alcuni numeri esterni confermano i dati di Netflix, dimostrando che The Night Agent è davvero un successo (non fornendo i dati ufficiali, le dichiarazioni di Netflix di volta in volta lasciano il tempo che trovano).

Gli indici di ascolto di Nielsen per lo streaming arrivano quattro settimane dopo il periodo di tempo misurato, a differenza dei numeri di Netflix che vengono pubblicati la settimana successiva. Giovedì Nielsen ha pubblicato i dati di streaming per la settimana che va dal 20 al 26 marzo. The Night Agent è stato disponibile solo per quattro giorni in questo arco di tempo, ma è riuscito a sbaragliare tutta la concorrenza.

Durante questi primi quattro giorni, The Night Agent è stato visualizzato in streaming per oltre 2,6 miliardi di minuti, secondo i dati Nielsen. Il secondo titolo più visto in quell'arco di tempo è stato Tenebre e Ossa, che ha totalizzato meno della metà del totale di The Night Agent nonostante abbia avuto a disposizione i sette giorni totali del periodo di misurazione. Non stupisce, quindi, che Netflix si sia affrettata a rinnovare lo show così presto.

"Una cosa che vi dirò sulla seconda stagione è che non si svolgerà nell'area di Washington, dove si è svolta la prima", ha dichiarato il produttore esecutivo e creatore della serie Shawn Ryan. "Quindi saremo in una parte diversa del mondo ed esploreremo personaggi diversi. E stiamo determinando chi della prima stagione potrebbe tornare nella seconda. Ma essenzialmente racconteremo una storia completamente nuova, il che è sia eccitante che spaventoso. E con l'alto livello di aspettative che questa prima stagione ha stabilito per il pubblico, sentiamo anche noi questa pressione. Quindi faremo del nostro meglio per raccontare una storia che si inserisca nell'universo di The Night Agent, ma che sia nuova, fresca ed emozionante".