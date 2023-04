The Night Agent, la serie Netflix è basata su eventi reali?

The Night Agents, serie disponibile su Netflix dal 23 marzo 2023, è incentrata su un'operazione segreta che si svolge nel seminterrato della Casa Bianca, con l'aggiunta di un telefono che non squilla mai; ma si tratta di una dinamica totalmente immaginaria, o basata (almeno in parte) su avvenimenti reali?

Probabilmente esiste davvero un canale segreto per comunicare tempestivamente le emergenze, anche se, forse, non con le stesse caratteristiche contemplate nello show. Al riguardo, così ha commentato Matthew Quirk (autore dell'omonimo romanzo su cui la serie è basata): "In fase di ricerca, ho parlato con il mio amico dell'FBI, fino a comprendere come il suo lavoro sia ben più segreto e interessante di quanto immaginassi. Ecco perché ho optato per la Situation Room della Casa Bianca come ambientazione del romanzo. Ho anche parlato con altri membri dell'FBI, della CIA, chiedendo tutto ciò che accade nei turni notturni e nella Situation Room durante una crisi, e come si sarebbe potuta svolgere una siffatta operazione di controspionaggio". Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Night Agent.

D'altro canto, il ruolo di "agente notturno" ha ben poco a che spartire con la realtà dei fatti, nonostante Quirk dichiari di essersi ispirato al suo amico dell'FBI per impostare la personalità e l'aspetto di Peter Sutherland: "La trama deve tutto a lui, che lavorava all'FBI a Washington, nelle ore notturne. All'epoca non parlava molto del suo lavoro, ma da quello che sono riuscito a capire faceva una specie di guardia notturna, incaricata di informarsi su eventuali critici e, se necessario, avvisare il resto della squadra. Questa idea mi è rimasta davvero impressa: un impiegato seduto davanti al telefono per tutta la notte, ogni notte, in attesa di quel momento. Cosa succede in caso di emergenza, con lui che si ritrova faccia a faccia con le persone più potenti di Washington?"

In definitiva, la risposta è questa: l'autore ha tratto qualche elemento dalla società contemporanea, pur aggiungendo una buona dose di fantasia. Non ci resta che scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Netlix ha rinnovato The Night Agent per la seconda stagione.