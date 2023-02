The Night Manager, in arrivo la seconda stagione con Tom Hiddleston

La seconda stagione di The Night Manager (miniserie diretta da Susan Bier e tratta dal romanzo Il direttore di notte di John le Caffé) è in lavorazione su Amazon Prime Video, con Tom Hiddleston pronto a riprendere il ruolo del celebre protagonista Jonathan Pine.

Gli episodi saranno girati tra Londa e Sud America, mentre a sceneggiare la storia sarà di nuovo David Farr, che ha già lavorato per L'uomo dal cuore di ferro, The Ones Below - I nuovi ficini e Hanna. Riguardo la prima stagione, invece, le riprese si sono svolte tra Svizzera, Regno Unito, Marocco, Spagna, Egitto e Turchia (per un totale di 75 giorni), mentre i primi due episodi presentati in anteprima alla 66ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino; dopodiché, la miserie è andata in onda su Sky Atlantic dal 20 aprile al 18 maggio 2016. L'accoglienza è stata buona: basti pensare ai due Emmy (Bier, Victor Reyes) e ai tre Golden Globes (Tom Hiddleston, Olivia Colman e Hugh Laure). Già nel marzo 2016 – a meno di un mese dall'uscita della serie – i produttori pensavano di sviluppare una seconda stagione di The Night Manager, e ora le voci si sono trasformate in realtà.

In attesa della seconda parte, dove eravamo rimasti? Il trafficante d'armi britannico Richard Roper (Hugh Laure) viene rapito dai siriani, mentre Jonathan Pine (Tom Hiddleston), dopo essere stato informato della sua morte, si ritrova ad affrontare sfide sempre più difficili... A quanto pare, le partecipazioni di Tom Hiddleston si fanno sempre più numerose: basti pensare al recente Il serpente dell'Essex o a Loki 2, che secondo Gugu Mbatha-Raw "sarà più surreale".