The North Water, il glaciale trailer della serie AMC con Colin Farrell e Jack O'Connell

AMC+ ha diffuso il primo trailer di The North Water, una nuova mini-serie drammatica con Jack O'Connell e Colin Farrell basata sull'omonimo romanzo bestseller di Ian McGuire. Sieti pronti a salpare per una grande avventura sui ghiacci?

Ambientata a Hull, in Inghilterra, e soprattutto sui banchi di ghiaccio dell'Artico alla fine del 1850, la serie vede protagonisti Patrick Sumner (O'Connell), un ex chirurgo dell'esercito caduto in disgrazia che si imbarca in una spedizione alla caccia di balene e Henry Drax (Farrell), un uomo molto misterioso.



Sumner è stato reclutato come medico della nave, ma presto scopre che i suoi compagni di equipaggio sono feroci quanto gli elementi della natura che devono affrontare nell'Artico. Quando il vero scopo della loro spedizione diventa chiaro, scoppia uno scontro tra i due uomini. Fanno parte del cast anche Stephen Graham (Boardwalk Empire), Gary Lamont, Peter Mullan, Tom Courtenay, Ipeelie Ootoova, Eliza Butterworth e Roland Moller.

Ecco la sinossi completa: Henry Drax è un ramponiere sulla Volunteer, una baleniera dello Yorkshire diretta alle ricche acque di caccia del circolo polare artico. A bordo per la prima volta c'è anche Patrick Sumner, un ex chirurgo dell'esercito con una reputazione infranta, senza soldi e nessuna opzione migliore che navigare come medico della nave in questo viaggio violento, sporco e sfortunato.



In India, durante l'assedio di Delhi, Sumner credeva di aver sperimentato le profondità alle quali l'uomo può abbassarsi. Aveva sperato di trovare una tregua temporanea sulla Volunteer, ma il riposo si rivela impossibile con Drax a bordo. La scoperta di qualcosa nella stiva spinge Sumner all'azione. E mentre il confronto tra i due uomini si svolge nell'oscurità gelida di un inverno artico, sorge la fatidica domanda: chi sopravviverà fino alla primavera?

Lo sceneggiatore e regista Andrew Haigh ha creato e diretto la miniserie che sarà prodotta da See-Saw Films e Rhombus Media, inoltre è stata girata nei mari ghiacciati a nord dell'arcipelago delle Svalbard, il punto più a nord (81 gradi) in cui si ritiene che una serie sia mai stata girata prima.

L'ambientazione artica ricorda un'altra grande serie targata AMC ma senza elementi soprannaturali, The Terror di cui potete leggere la nostra recensione. L'ultima apparizione sul piccolo schermo di Colin Farrell risale al 2015 quando ha recitato nella seconda stagione di True Detective.

The North Water debutterà su AMC a partire dal 15 luglio, con nuovi episodi che usciranno ogni giovedì fino al 12 agosto.