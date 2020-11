Questa sera sul Nove va in onda The November Man, il film del 2014 diretto da Roger Donaldson, con protagonisti Pierce Brosnan, Olga Kurylenko e Luke Bracey. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa pellicola ispirata al romanzo There Are No Spies di Bill Granger.

Daniel Craig era stato originariamente scelto per interpretare Peter Devereaux, ma l'attore ha dovuto rifiutare il ruolo per altri impergni lavorativi. A questo punto, Donaldson era così desideroso di avere un "Bond" per questa parte che ha cercato di convincere Sir Sean Connery , ma era troppo vecchio per questo film d'azione. La scelta allora è caduta su Pierce Brosnan che ha anche iniziato a bere di nuovo per entrare nel personaggio.

Nel romanzo da cui è tratto film, le vicende erano ambientate in Berlino, in Germania, ma Pierce Brosnan ha dichiarato che era troppo costoso girare lì, quindi il luogo chiave delle riprese è stato cambiato con Belgrado, in Serbia.

La data di nascita indicata di Peter Devereaux, il 16 maggio 1953, è la data di nascita reale di Brosnan.

Pierce Brosnan e Roger Donaldson avevano già lavorato insieme in Dante's Peak - La furia della montagna.

. Una delle sequenze più complesse e difficili da realizzare richiedeva che un furgone esplodesse a dieci metri dall'edificio più vicino, mentre Pierce Brosnan e Luke Bracey dovevano andarsene incolumi. Il veicolo è stato costruito in modo tale da avere due detonazioni accuratamente programmate, una su ciascun lato, e per motivi di sicurezza, si è fatto in modo che nessun detrito potesse staccarsi e colpire gli attori.

