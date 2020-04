The O.C.: 10 segreti e curiosità che potreste non conoscere

Per fare compagnia ai telespettatori in queste settimane di quarantena diverse reti televisive italiane hanno impostato la programmazione sulle repliche di serie tv del passato, scegliendo naturalmente le più iconiche e amate dal pubblico. Oggi è la volta di The O.C., che torna su Italia 1 dal pomeriggio di giovedì 23 aprile.

La serie, che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2003, è andata in onda per la prima volta in Italia nel settembre 2004, sempre sul canale "giovane" di Mediaset, diventando presto un cult tra i giovanissimi, che oggi si chiedono che fine hanno fatto i protagonisti di The O.C.

Raccontiamo di seguito alcune curiosità sul teen drama che potrebbero essere sfuggite negli anni anche agli spettatori più appassionati.

Innanzitutto, la serie è stata creata da Josh Schwartz, produttore televisivo e creatore, qualche anno più tardi, anche di Gossip Girl. La serie è composta da 4 stagioni, per un totale di 92 episodi.

Il titolo, per chi non lo ricordasse, è l'abbreviazione di Orange County, località californiana in cui è ambientata la serie.

I personaggi di Seth e Summer formano in The O.C. una coppia molto amata dal pubblico, e gli attori che li interpretano, Adam Brody e Rachel Bilson, sono stati insieme anche nella vita reale all'epoca delle riprese.

Adam Brody è anche un musicista, proprio come il suo personaggio. Se Seth Coen suona nei Big Korea, la vera band di Brody è chiamata Big Japan.

In origine, l'idea di Josh Schwartz era quella di realizzare una serie tv poliziesca. Successivamente, dopo aver pensato anche di ambientarla nel mondo degli sport estremi, decise che i protagonisti sarebbero stati dei liceali.

Inizialmente, il cast comprendeva soltanto sette attori. Altri personaggi, come spesso accade, sono stati aggiunti nel corso della prima stagione.

Nelle scene ambientate nella piscina della residenza dei Cohen, gli attori recitavano in ginocchio, poiché il fondo era molto basso.

Quando Mischa Burton, Marissa nella serie, abbandonò The O.C., si diffusero voci, poi smentite dall'autore della serie, su presunti litigi dell'attrice con tutto il cast.

Melinda Clarke, che nella serie interpreta Julie Cooper, avrebbe dovuto essere Kirsten Cohen.

The O.C. si conclude con la quarta stagione, dopo che le ultime due avevano fatto registrare un clamoroso calo dell'audience. A nulla valse una petizione dei fan, che raccolsero oltre settecentomila firme per salvare la serie.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo ai 10 momenti shock di The O.C.